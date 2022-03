Monika Heinold (Bündnis 90/Die Grünen) FOTO: Axel Heimken Landtag Heinold: Mit Grünen stärkste Kraft im neuen Landtag Von dpa | 21.03.2022, 11:58 Uhr | Update vor 37 Min.

Schleswig-Holsteins Grünen-Spitzenkandidatin Monika Heinold will bei der Landtagswahl am 8. Mai mit ihrer Partei stärkste Kraft werden. „Mein Ziel ist es, Ministerpräsidentin zu werden“, sagte die Finanzministerin am Montag. Zu den Koalitionsoptionen hielt sie sich weiter bedeckt. „Es gibt keine Vorfestlegungen.“