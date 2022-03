Hubertus Heil FOTO: Kay Nietfeld Arbeitsmarkt Heil will Flüchtlinge schnell in Arbeitsmarkt integrieren Von dpa | 23.03.2022, 08:35 Uhr | Update vor 36 Min.

Viele aus der Ukraine Geflüchtete wollen so schnell es geht auch eine Arbeit aufnehmen. Doch wie gelingt die Integration? Der Arbeitsminister will das kommende Woche in Gesprächen ausloten.