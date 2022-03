Coronatest FOTO: Sebastian Gollnow Corona-Tests Heftiger Streit um Kita-Tests: Sachverständige verärgert Von dpa | 17.03.2022, 16:15 Uhr | Update vor 8 Min.

Der baldige Rückzug des Landes Nordrhein-Westfalen aus den regelmäßigen Corona-Tests in Kitas hat im Familienausschuss des Landtags zu einem heftigen Streit mit einem Eklat geführt. Die SPD-Fraktion kritisierte die Entscheidung der Landesregierung am Donnerstag als hochriskant und falsch. Die Corona-Infektionen seien aktuell auf ein Rekordniveau gestiegen. Nach Ansicht der Grünen ist der geplante Wegfall der Tests für Kinder auch ein falsches Signal an die Beschäftigten.