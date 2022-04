New York. Ein Fahrzeug der UN-Chemiewaffeninspekteure ist in Syrien beschossen worden. Das Experten-Team sei aber in Sicherheit, teilten die Vereinten Nationen in New York am Montag mit. Gleichzeitig bereitet der Westen einen Militärschlag vor.

Schüsse auf UN-Inspekteure: Die Chemiewaffenexperten, die in Syrien die Giftgas-Vorwürfe gegen das Regime untersuchen sollen, sind am ersten Tag ihres Einsatzes von Heckenschützen angegriffen worden. Das Team sei aber in Sicherheit, teilten die Vereinten Nationen am Montag in New York mit. Sie würden in die betroffene Gegend zurückkehren, sobald es Ersatz für das Auto gebe. Mehrere Nato-Staaten bereiten sich bereits auf einen möglichen Militärschlag gegen das Regime von Präsident Baschar al-Assad vor.

Regimegegner berichteten, regierungstreue Milizen hätten vom Messe-Militärflughafen aus das Feuer auf das UN-Team eröffnet. „Sie wollen verhindern, dass die Inspekteure zu uns kommen“, sagte ein Revolutionär, der nach eigenen Angaben am Ortseingang von Moadhamijat al-Scham auf die Ankunft der UN-Mitarbeiter wartete. Die Chemiewaffen-Experten waren am Morgen in ein Gebiet östlich von Damaskus aufgebrochen, das am vergangenen Mittwoch mit Giftgas bombardiert worden sein soll. Ein Augenzeuge berichtete, das UN-Team sei in Begleitung syrischer Sicherheitskräfte und eines Krankenwagens losgefahren. Ein Ziel der Inspekteure sei die Ortschaft Duma gewesen, meldete der libanesische Fernsehsender Al-Mayadeen. In dem Gebiet sollen Hunderte von Menschen durch Nervengas ums Leben gekommen sein. Zum Start der UN-Untersuchung, der das syrische Regime erst am Sonntag überraschend zugestimmt hatte, mahnte Generalsekretär Ban Ki Moon schnelles Handeln an. „Jede Stunde zählt“, sagte er vor Journalisten in Seoul. „Wir können uns keine Verzögerungen mehr leisten.“ Assads Regime müsse den UN-Experten uneingeschränkten Zugang verschaffen. Ban habe den Leiter der Gruppe, den schwedischen Professor Åke Sellström, angewiesen, dem Vorfall höchste Priorität zu geben, hieß es in New York. Damaskus bestreitet den Einsatz chemischer Kampfstoffe und beschuldigt stattdessen die Rebellen, Giftgas eingesetzt zu haben. Laut Ärzte ohne Grenzen sind in von der Organisation betreuten Krankenhäusern 3600 Menschen mit Symptomen von Nervengift behandelt worden. Von ihnen seien 355 gestorben. Die USA bereiten sich auf ein militärisches Eingreifen vor, haben aber offiziell noch keine Entscheidung gefällt. Das Weiße Haus habe „kaum Zweifel“ daran, dass das Assad-Regime in der vergangenen Woche Chemiewaffen eingesetzt hat, berichteten US-Medien unter Berufung auf einen hochrangigen Regierungsbeamten.