Arzt FOTO: Soeren Stache Pandemie Hausärtzeverband fordert Änderung der Corona-Regeln Von dpa | 30.03.2022, 16:00 Uhr | Update vor 11 Min.

Der Hausärzteverband in Mecklenburg-Vorpommern fordert von der Landesregierung, die Isolations- und Quarantäneregeln in der Corona-Pandemie zu ändern und weniger PCR-Tests durchzuführen. „Verglichen mit dem Bundesdurchschnitt werden in unserem Land 50 Prozent mehr PCR-Tests vorgenommen“, sagte Tilo Schneider, stellvertretender Verbandsvorsitzender, am Mittwoch in Schwerin. Generelle PCR-Tests als Bestätigung von Schnelltests seien nicht notwendig, diese seien teuer und binden Kapazitäten.