„Hart aber fair“-Moderator Louis Klamroth diskutierte mit seinen Gästen in seiner aktuellen Sendung über die Klimakrise. Anwesend war auch eine Aktivistin der „Letzten Generation“. Foto: imago images/aal.photo up-down up-down Bei „Hart aber fair“ Louis Klamroth will wissen: Wie gut verdient man als Klimakleberin? Von Maximilian Matthies | 31.01.2023, 07:35 Uhr

Plasberg-Nachfolger Louis Klamroth war als Moderator bei „Hart aber fair“ in die Kritik geraten, weil er seine Beziehung zu Luisa Neubauer von Fridays for Future zunächst geheim gehalten hatte. Am Montagabend diskutierte der Journalist mit seinen Gästen zur Klimakrise und nahm eine Aktivistin der „Letzten Generation“ in die Mangel.