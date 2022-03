Ukraine-Konflikt - Sonderzug mit Flüchtlingen in Hannover FOTO: Ole Spata Krisenhilfe Hannover will weiteren Platz für Kriegsflüchtlinge schaffen Von dpa | 10.03.2022, 18:59 Uhr | Update vor 9 Min.

Da die Plätze für die Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine in Hannover bereits weitgehend ausgeschöpft sind, will die Landeshauptstadt weiteren Platz schaffen. Aktuell werde die Anmietung der Halle 26 auf dem Messegelände vorbereitet, teilte die Landeshauptstadt am Donnerstag mit. Zudem würden weitere Optionen geprüft, etwa die Anmietungen von Hotelzimmern und Modulbau-Lösungen. Auch städtische Liegenschaften sollten in den Blick genommen werden, hieß es.