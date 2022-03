Corona-Test FOTO: Britta Pedersen Corona Hamburgs Inzidenz steigt immer weiter: Zwei neue Todesfälle Von dpa | 10.03.2022, 12:59 Uhr | Update vor 2 Std.

Hamburgs Corona-Inzidenz klettert immer weiter nach oben. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl der gemeldeten Ansteckungen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche am Donnerstag mit 790,8 an. Am Mittwoch hatte der Wert bei 769,7 gelegen. Vor einer Woche hatte die Inzidenz noch 640,6 betragen.