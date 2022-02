Corona-Test FOTO: Karl-Josef Hildenbrand Politik Hamburgs Corona-Inzidenz sinkt weiter: Vier Tote Von dpa | 24.02.2022, 13:23 Uhr | Update vor 41 Min.

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Hamburg nimmt weiter ab. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl der gemeldeten Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche am Donnerstag mit 833,3 an - nach 883,5 am Mittwoch und 1244,2 vor einer Woche. Die Behörde weist jedoch weiterhin darauf hin, dass sich Meldungen aufgrund der hohen Fallzahlen verzögern könnten. Deshalb liege die tatsächliche Sieben-Tage-Inzidenz wohl höher.