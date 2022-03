Corona-Test FOTO: Britta Pedersen Pandemie Hamburgs Corona-Inzidenz erneut gestiegen: Neuer Todesfall Von dpa | 05.03.2022, 13:03 Uhr | Update vor 30 Min.

Hamburgs Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist am Samstag erneut gestiegen. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl der gemeldeten Ansteckungen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche am Samstag mit 689,7 an. Freitag Freitag lag der Wert bei 642,9 und vor einer Woche bei 686,7.