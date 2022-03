Corona-Test FOTO: Julian Stratenschulte Pandemie Hamburgs Corona-Inzidenz erneut gestiegen: Mehr Patienten Von dpa | 08.03.2022, 12:27 Uhr | Update vor 1 Std.

Hamburgs Corona-Inzidenz ist am Dienstag erneut deutlich gestiegen. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl der gemeldeten Ansteckungen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche mit 752,7 an. Am Montag hatte der Wert bei 703,9 gelegen, vor einer Woche bei 643,9.