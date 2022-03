Marcel Schweitzer FOTO: Marcus Brandt Corona-Zahlen Hamburger Senat sieht Hotspot gerechtfertigt Von dpa | 29.03.2022, 15:34 Uhr | Update vor 1 Std.

Der rot-grüne Hamburger Senat sieht den am Mittwoch in der Bürgerschaft geplanten Hotspot-Beschluss zur Verlängerung der Corona-Maßnahmen durch steigende Infektionszahlen gerechtfertigt. Es drohe eine Überlastung des Gesundheitswesens, sagte Sprecher Marcel Schweitzer am Dienstag nach der Senatssitzung. Die Zahlen führten „mit einer zeitlichen Verzögerung zu höheren Aufnahmen in den Kliniken“. Dabei sei es „unerheblich, ob ein Patient mit oder wegen Corona ins Krankenhaus gebracht wird“.