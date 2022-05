ARCHIV - Christoph Ploß (CDU) spricht im Bundestag. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa FOTO: Britta Pedersen NRW-Landtagswahlen Hamburger CDU-Chef sieht Erfolg für Merz Von dpa | 15.05.2022, 18:58 Uhr

Der Hamburger CDU-Chef Christoph Ploß hat seinen christdemokratischen Parteifreunden in Nordrhein-Westfalen zu deren Abschneiden bei der Wahl gratuliert. Die CDU sei in Nordrhein-Westfalen verdient erneut stärkste Partei geworden. „Ich gratuliere Hendrik Wüst und der CDU Nordrhein-Westfalen herzlich zu diesem Wahlsieg.“ Mit diesem Wahlergebnis hätten die Wähler zugleich Kanzler Olaf Scholz und der SPD eine Abfuhr erteilt, sagte Ploß am Sonntag. „Nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein zeigt dieser zweite Wahlsieg für die CDU in Folge auch, dass die Neuaufstellung mit Friedrich Merz an der Spitze bereits erste Früchte trägt und die CDU mit einem klaren Kurs der bürgerlichen Mitte auf dem richtigen Weg ist.“