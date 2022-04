ARCHIV - Eine Servicekraft räumt die Tische in einem Café ab. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild FOTO: Sebastian Gollnow Gastronomie Hamburg will bei Umstellung auf Mehrweg unterstützen Von dpa | 23.04.2022, 09:05 Uhr

Hamburg will die Gastronomie bei der anstehenden Umstellung auf Mehrwegverpackungen beim Außer-Haus-Verkauf unterstützen. Ein entsprechendes Konzept stellte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) am Freitag bei einem Runden Tisch mit Branchenvertreten vor. Vom kommenden Jahr an müssen Restaurants, Imbisse und Cafés ihren Kunden in ganz Deutschland beim To-Go-Verkauf oder bei Lieferung neben Einwegverpackungen immer auch wiederverwendbare Behältnisse anbieten.