Ukraine-Konflikt - Flüchtlinge in Hamburg FOTO: Jonas Walzberg Ukraine-Krieg Hamburg weitet Unterbringungskapazitäten für Flüchtlinge aus Von dpa | 10.03.2022, 15:46 Uhr | Update vor 17 Min.

Hamburg will bis Ende des Monats 2000 weitere Plätze zur Unterbringung ukrainischer Kriegsflüchtlinge schaffen. 1000 neue Plätze sollen allein bis Ende kommender Woche auf dem Parkplatz Braun an der Schnackenburgallee am Volksparkstadion entstehen, sagte Innensenator Andy Grote (SPD) am Donnerstag. Die vorbereitenden Arbeiten hätten bereits begonnen. Bisher seien 5800 Flüchtlinge aus der Ukraine in Hamburg angekommen. Die tatsächliche Zahl dürfte aber erheblich höher liegen.