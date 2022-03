Ukraine-Konflikt FOTO: Markus Schreiber Geflüchtete Hamburg sucht Tierpaten für Hunde und Katzen von Ukrainern Von dpa | 08.03.2022, 16:05 Uhr | Update vor 33 Min.

Ukrainischen Flüchtlingen mit Haustieren soll in Hamburg mit Tierpatenschaften geholfen werden. Laut Gesetz dürften Menschen mit Hunden und Katzen nicht in jeder Gemeinschaftsunterkunft untergebracht werden, erklärte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) am Dienstag. Das sei eine sehr schwierige Situation für geflüchtete Tierhalter. „Wir haben aber gemeinsam mit dem ukrainischen Hilfsverein eine gute Lösung gefunden. Der vermittelt Tierpatenschaften für die Zeit, in der man in so einer Unterbringung sein muss“, sagte die Senatorin. Wenn die Schutzsuchenden in abgeschlossene Wohnungen kämen, sei auch die Mitnahme von Tieren einfacher.