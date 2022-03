Vizekanzler Habeck in DC FOTO: Britta Pedersen Diplomatie Habeck sieht „dienende Führungsrolle“ für Deutschland Von dpa | 02.03.2022, 04:01 Uhr | Update vor 16 Min.

Der Besuch von Vizekanzler Habeck in den USA steht im Zeichen des Kriegs in der Ukraine. Deutschland sieht er künftig in einer „dienenden Führungsrolle“ - das findet Anklang bei den amerikanischen Kollegen.