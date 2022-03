Räumung des Hambacher Forsts FOTO: Marcel Kusch Hambacher Forst Gutachten: Ministeriumsweisung an Stadt Kerpen rechtswidrig Von dpa | 11.03.2022, 13:17 Uhr | Update vor 21 Min.

Die Weisung des Bauministeriums an die Stadt Kerpen, gegen das Urteil zur Räumung des Hambacher Forstes in Berufung zu gehen, war aus Sicht der Stadtratsopposition rechtswidrig. Zu diesem Ergebnis komme ein Rechtsgutachten, das SPD, Grüne und Linke bei einer Kanzlei in Auftrag gegeben hatten, teilten die Fraktionsvorsitzenden am Freitag mit.