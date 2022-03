Daniel Günther (CDU) FOTO: Christian Charisius Solidarität Günther: Wissenschaft steht für den Frieden Von dpa | 16.03.2022, 19:47 Uhr | Update vor 40 Min.

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat die Wissenschaft in Schleswig-Holstein darin bestärkt, sich mit Studierenden und Wissenschaftlern in und aus der Ukraine zu solidarisieren. „Zeigen Sie gemeinsam der Welt, dass die Wissenschaft für den Frieden steht“, sagte Günther am Mittwoch in Kiel zum Hochschulempfang der Landesregierung.