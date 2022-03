Parteitag CDU Schleswig-Holstein FOTO: Axel Heimken Parteien Günther wieder CDU-Spitzenkandidat für Landtagswahl Von dpa | 05.03.2022, 12:11 Uhr | Update vor 32 Min.

Ministerpräsident Daniel Günther tritt bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein am 8. Mai erneut als Spitzenkandidat für die CDU an. Der 48-Jährige erhielt am Samstag auf einem Listenparteitag der Union in Neumünster 208 Stimmen bei 20 Gegenstimmen. Günther regiert im Norden seit 2017 mit einem Jamaika-Bündnis aus CDU, Grünen und FDP.