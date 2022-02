Daniel Günther FOTO: Marcus Brandt Politik Günther verurteilt russischen Angriff auf Ukraine Von dpa | 24.02.2022, 14:39 Uhr | Update vor 2 Std.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat den russischen Angriff auf die Ukraine scharf verurteilt. „Das ist ein brutaler Angriff auf Freiheit, auf Demokratie“, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag im Landtag. Der Angriff schaffe die gefährlichste Situation in Europa seit Ende des Kalten Krieges. „Wir stehen fest an der Seite der Ukraine.“ Es gehe hier aber nicht nur um die Ukraine, sondern ganz Osteuropa sehe sich einem offenen russischen Imperialismus gegenüber. Schleswig-Holstein bereite sich in verschiedenen Bereichen auf mögliche Folgen der Entwicklung für das Land vor.