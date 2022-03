Ministerpräsident Daniel Günther FOTO: Frank Molter Sitzung Günther: Ukraine-Krieg erfordert weitreichende Konsequenzen Von dpa | 23.03.2022, 10:39 Uhr | Update vor 2 Std.

Aus der russischen Bedrohung durch den Krieg gegen die Ukraine muss nach Ansicht von Ministerpräsident Daniel Günther auch Schleswig-Holstein weitreichende Konsequenzen ziehen. In vielen Bereichen müsse das Land umdenken und umsteuern, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in einer Regierungserklärung im Landtag.