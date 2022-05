ARCHIV - Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holsteins. Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild FOTO: Marcus Brandt Ministerpräsident Günther nach Corona-Infektion wieder heraus aus Isolation Von dpa | 04.05.2022, 10:11 Uhr

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther kann nach einer Corona-Erkrankung wieder in den Landtagswahlkampf einsteigen. „Habe mich selten so über ein negatives Ergebnis gefreut“, schrieb der CDU-Politiker am Mittwoch auf Facebook. „Ab heute bin ich endlich wieder aus der Isolation raus und kann wieder alle Wahlkampftermine wie geplant wahrnehmen. Ich habe richtig Bock auf den Wahlkampfendspurt.“