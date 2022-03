Daniel Günther FOTO: Marcus Brandt Politik Günther macht Sicherheit zu Wahlkampfthema Von dpa | 03.03.2022, 17:59 Uhr | Update vor 34 Min.

Schleswig-Holsteins CDU-Landeschef und Ministerpräsident Daniel Günther setzt im Landtagswahlkampf auch auf das Thema Sicherheit. In der neuen Wahlperiode seien mindestens 200 zusätzliche Stellen im Bereich der Sicherheitsbehörden geplant, sagte Günther am Donnerstag im Kiel. Neben einer Cyber-Hundertschaft der Polizei gegen Angriffe im Internet soll die zweite Einsatz-Hundertschaft bis 2025 komplett verfügbar sein, dafür sollen 80 neue Stellen in der Ausbildung geschaffen werden. Außerdem will die Union den Verfassungsschutz um 15 weitere Stellen ausbauen. Der Staat müsse wehrhaft sein, sagte Günther. Das Land wählt am 8. Mai einen neuen Landtag.