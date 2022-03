Daniel Günther (CDU) FOTO: Axel Heimken Bund-Länder-Konferenz Günther: Bund muss bei Unterstützung konkreter werden Von dpa | 17.03.2022, 20:27 Uhr | Update vor 29 Min.

Der Bund soll nach Forderung von Schleswig-Holsteins Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU) seinen Anteil zur Bewältigung der Flüchtlingsaufnahme konkreter benennen. Zwar habe sich der Bund zu seiner Mitverantwortung bekannt, auch in finanzieller Hinsicht, sagte Günter am Donnerstag nach Beratungen der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) mit dem Bund. Aber: „Ich will an der Stelle ausdrücklich sagen, dass ich mir gewünscht hätte, dass der Bund heute in dieser Konferenz deutlich konkreter wird, was die Unterstützung angeht.“ Bei früheren Herausforderungen habe es Schlüssel zur Verteilung der Mittel gegeben.