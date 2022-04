ARCHIV - Die Grünen kommen heute in Düsseldorf zu einem kleinen Parteitag zusammen, bei dem es vor allem um die Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gehen wird. Foto: Roland Weihrauch/dpa FOTO: Roland Weihrauch Treffen Grünen-Parteitag diskutiert über Ukraine-Krieg Von dpa | 30.04.2022, 13:35 Uhr

In Düsseldorf haben sich die Grünen getroffen, um über den Krieg in der Ukraine und andere Themen zu sprechen. Man wolle sich den Tag nehmen, um zu debattieren, wie man Sicherheit in diesen unsicheren Zeiten garantieren könne.