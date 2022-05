Monika Heinold (l), und Aminata Toure, Landtagsvizepräsidentin (Beide Grüne). Foto: Frank Molter/dpa FOTO: Frank Molter Landtagswahlen Grünen-Basis feiert Wahlergebnis im Norden ausgelassen Von dpa | 08.05.2022, 19:25 Uhr

Für das gute Abschneiden der Grünen bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein hat die Basis der Grünen die Spitzenkandidatin Monika Heinold frenetisch gefeiert. In einer Kieler Brauerei erklangen am Sonntagabend „Monika, Monika“-Sprechchöre. Gemeinsam mit Aminata Touré dankte die Finanzministerin dem Engagement der Parteibasis im Wahlkampf. „Ihr seid der Hammer“, sagte Touré.