Katastrophenschutz Grüne: U-Bahnhöfe und Tiefgaragen als Schutzräume nutzen Von dpa | 25.04.2022, 04:05 Uhr

Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine fordern die Grünen in einem 15-Punkte-Programm eine Reform des Zivilschutzes in Deutschland. Es soll mehr Schutzräume, bessere Vorräte und regelmäßigere Katastrophenübungen geben.