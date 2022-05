ARCHIV - Aminata Touré (Bündnis 90/Die Grünen) spricht. Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild FOTO: Markus Scholz Parteien Grüne Touré: „Wir haben keinerlei Oppositionssehnsucht“ Von dpa | 21.05.2022, 11:55 Uhr

Die Grünen-Spitzenkandidatin Aminata Touré in Schleswig-Holstein macht sich für ein schwarz-grünes Regierungsbündnis im Norden stark. „Wir haben keinerlei Oppositionssehnsucht. Wir wollen sehr gerne mit der CDU die nächsten fünf Jahre in diesem Land gestalten“, sagte sie den „Kieler Nachrichten“ (Samstag). Für die Grünen spreche, dass die Menschen in Schleswig-Holstein diesen hohe Kompetenz für eine der größten Aufgaben zusprechen, den Klimaschutz. „Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit sind die zentralen Themen. Eine lagerübergreifende Koalition wäre dieser Situation angemessen – zum Beispiel bei Themen wie Planungsbeschleunigung: diese hinzubekommen, aber immer auch den Naturschutz im Blick zu haben.“ Falls es nicht zu einer schwarz-grünen Koalition kommen sollte, werde ihre Partei die Oppositionsarbeit sehr ernst nehmen, sagte Touré.