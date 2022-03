Verdichterstation für russisches Erdgas FOTO: Patrick Pleul Energiekrise Grüne: Krisenstab für Energieversorgung und Energiepreise Von dpa | 18.03.2022, 17:10 Uhr | Update vor 2 Std.

Der Energiepreisanstieg ist nach Einschätzung der Grünen ein riesiges Problem für die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern. Deshalb fordern sie von der Landesregierung die Einsetzung eines Krisenstabes für die Sicherung der Energieversorgung und bezahlbarer Preise. „Wir müssen die Energiekrise endlich wie eine Krise behandeln“, verlangte der energiepolitische Sprecher der Grünen im Landtag, Hannes Damm, am Freitag zum Abschluss einer Fraktionsklausur in Greifswald.