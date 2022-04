Heiko Geue FOTO: Jens Büttner Energie Grüne fordern Auskunft zu Geld der Klimaschutzstiftung Von dpa | 07.04.2022, 12:06 Uhr | Update vor 34 Min.

Die Höhe der Mittel, über die die umstrittene Klimaschutzstiftung Mecklenburg-Vorpommern tatsächlich verfügt, bleibt weiter offen. Auf eine Frage des Grünen-Abgeordneten Hannes Damm erklärte Finanzminister Heiko Geue (SPD) am Donnerstag im Landtag in Schwerin, dass die Stiftung bislang keine Steuern an das Land abgeführt habe. Damm verwies jedoch darauf, dass die mit 20 Millionen Euro aus russischen Gasgeschäften ausgestattete Stiftung nicht als gemeinnützig eingestuft worden sei, somit Steuern und Gebühren entrichten müsse.