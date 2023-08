Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Janosch Dahmen ist bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Gesundheitsexperte der Grünen werde im Krankenhaus behandelt, und ihm gehe es den Umständen entsprechend gut, sagte eine Sprecherin der Bundestagsfraktion am Samstag auf Anfrage. Der Unfall habe sich am Mittwoch bei Bauarbeiten an Dahmens Haus in Nordbrandenburg ereignet. Zuerst hatte der „Business Insider“ (Freitag/online) berichtet.

Dank für Genesungswünsche

Dahmen meldete sich am Sonntag selbst über den Onlinedienst X, früher Twitter. „Herzlichen Dank für die vielen Genesungswünsche nach meinem Unfall und großen Dank an all die herausragenden Kolleginnen & Kollegen im Rettungsdienst und in der Klinik“, schrieb der 41-Jährige.

„Ich bin auf dem Weg der Besserung und werde mich bald in alter Stärke wieder an die Arbeit machen können!“

Die Fraktionssprecherin dementierte den Bericht des „Business Insiders“, dass Dahmen von einem Dachbalken am Kopf getroffen worden sei. „Er ist nicht von einem Dachbalken getroffen worden und hat keine Kopfverletzung erlitten“, sagte sie. Weiter wollte die Sprecherin sich zu dem Unfall nicht äußern. Dahmen aus dem Wahlkreis 138 (Hagen – Ennepe-Ruhr-Kreis) ist seit 2020 Abgeordneter im Bundestag.