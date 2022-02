Andy Grote FOTO: Marcus Brandt Politik Grote: Konfliktpotenzial durch pro-russische Corona-Kritiker Von dpa | 24.02.2022, 19:20 Uhr | Update vor 47 Min.

Hamburgs Innensenator Andy Grote befürchtet durch die russsiche Aggression in der Ukraine weiteres Konfliktpotenzial im Streit um die Corona-Politik in Deutschland. Innerhalb der Corona-Protestbewegung gebe es eine Strömung, „die russlandfreundlich ist“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag. Es könne sein, dass sich dies auch „in den Protesten auf der Straße bemerkbar macht - diese pro-russische Tendenz in diesem Spektrum“. Entsprechende Erklärungen kursierten bereits in den Social-Media-Kanälen und in den Messenger-Diensten.