Arbeitskampf Größte Streiks seit Jahrzehnten in Großbritannien Von dpa | 01.02.2023, 06:36 Uhr

Erst streikten in Großbritannien nur die Lokführer, später kamen die Postboten dazu. Doch was als Arbeitskampf in einzelnen Branchen begann, hat sich längst zu einem Flächenbrand entwickelt.