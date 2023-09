Von Seiten der Polizei erhält Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) Zuspruch für ihren Kurswechsel beim Thema Grenzkontrollen. "Unser Hauptaugenmerk muss auf der Bekämpfung der bandenmäßigen Schleuserkriminalität liegen, das ist der Schlüssel zur Eindämmung illegaler Migration", sagte der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jochen Kopelke, am Samstag dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Faeser hatte sich am Freitag dafür offen gezeigt, mit vorübergehenden stationären Grenzkontrollen und verstärkter Schleierfahndung gegen Schleuserkriminalität vorzugehen. Das sei der polizeifachlich richtige Ansatz, sagte Kopelke. Dauerhafte stationäre Grenzkontrollen seien personell und technisch nicht machbar und würden auch "schon aus rechtlichen Gründen" keine sinkenden Asylbewerberzahlen bringen. Stattdessen müsse konsequent gegen "bandenmäßige Schleuserkriminalität" vorgegangen werden.

"Erkenntnisse über die Bandenstrukturen und die Geldflüsse bekommt man nur, wenn man die Schleuserbanden aufrollt und das fängt mit Informationen aus temporären Kontrollstellen an", führte der GdP-Chef aus. "Wir wollen international verzahnte Ermittlungen mit unseren Partnern auch in Polen, Tschechien und den anderen EU-Ländern. Dafür brauchen wir auch Kontrollerkenntnisse."

Friedrich Merz nennt Dänemark als Vorbild beim Umgang mit Asylsuchenden

CDU-Chef Friedrich Merz setzt in der aktuellen Debatte um die Migrationspolitik vor allem auf eine härtere Gangart. „Wir sind sehr wenig konsequent in der Zurückweisung, auch in der Abschiebung“, sagte er der „Augsburger Allgemeinen“ (Samstag). Wie in Dänemark sollten Asylsuchende nur noch Sachleistungen erhalten, in Sammelunterkünften untergebracht und ausreisepflichtige Menschen unverzüglich abgeschoben werden, forderte er.

„Wir haben zurzeit in Deutschland fast 300.000 ausreisepflichtige Ausländer“, sagte der CDU-Vorsitzende weiter. Die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung, die Aufnahmefähigkeit und die Integrationsfähigkeit des Landes dürften aber nicht überstrapaziert werden. Dänemark solle daher Vorbild für die deutsche Migrations- und Asylpolitik sein. Die dortige sozialdemokratisch geführte Regierung habe so auch den Erfolg rechtsnationaler Parteien eingedämmt.

Die Bereitschaft von Innenministerin Faeser, stationäre Grenzkontrollen zu Polen und zu Tschechien zu ermöglichen, begrüßte Merz. Dies alleine werde „das Problem“ aber nicht lösen. „Wir haben Migrationsbewegungen, Fluchtbewegungen auf der Welt in einem bisher nie gekannten Ausmaß.“

Brandenburg: Grenzkontrollen sollen rasch eingeführt werden

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) appellierte, stationäre Grenzkontrollen gegen illegale Zuwanderung nun rasch einzuführen. „Bundesinnenministerin Faeser hat schon viel angekündigt. Jetzt zählen Taten, um den skrupellosen Schleuserbanden das Handwerk zu legen“, sagte Stübgen am Samstag.

Noch vor kurzem hatte Faeser die Unionsforderung nach stationären Grenzkontrollen der Bundespolizei etwa an den Grenzen nach Polen und Tschechien mehrfach abgelehnt. Stübgen hatte daher vor Wochen kritisiert: „In Bayern lässt Nancy Faeser die Grenze kontrollieren und illegale Flüchtlinge zurückschicken. Worauf sie an der Grenze zu Polen noch warten will, weiß ich nicht.“

Migrationspolitik: „Konsens wie 1993“ gefordert

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann forderte einen „Schulterschluss“ in der Migrationspolitik. Es brauche jetzt „so einen Konsens wie 1993“, sagte Linnemann der „Süddeutschen Zeitung“ (Samstag). Damals war auf Grundlage des sogenannten Asylkompromisses von Union und FDP mit der damals oppositionellen SPD das Asylgrundrecht eingeschränkt worden.

Am Freitag hatte die oppositionelle Union bereits im Bundestag versucht, die Ampel-Koalition mit einem Antrag für einen „Deutschland-Pakt in der Migrationspolitik“ unter Druck zu setzen. Faeser hatte dabei die Regierung gegen Vorwürfe verteidigt: „Unsere Maßnahmen wirken. Wir steuern und ordnen Migration“, betonte sie.

Länder und Kommunen mit Flüchtlingsaufnahme überlastet

Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck sprach beim „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ von einer „großen Herausforderung für das Land“. Bei einer Konferenz mit Bürgermeistern und Landräten sei ihm von Überlastung und Überforderung berichtet worden: „Sie sagen, dass sie an vielen Stellen nicht mehr wissen, wie sie die Probleme lösen sollen.“ Da herrsche „eine gewisse Dramatik“, sagte der Grünen-Politiker. „Wenn wir nicht wollen, dass der Rechtspopulismus dieses Thema ausbeutet, dann sind alle demokratischen Parteien verpflichtet, bei der Suche nach Lösungen zu helfen.“

Habeck betonte dem Bericht zufolge, dass seine Partei auch zu pragmatischen Lösungen bereit sei, um den Zuzug bereits an den EU-Außengrenzen zu senken. „Wir haben regierungsseitig einem Gemeinsamem Europäischem Asylsystem, das unter anderem Asylverfahren an den Außengrenzen der EU vorsieht, zugestimmt, aber es war schwierig für viele Grüne“, sagte er.

Um das Recht auf Asyl zu schützen, „müssen wir die Wirklichkeit annehmen und die konkreten Probleme lösen – auch, wenn es bedeutet, moralisch schwierige Entscheidungen zu treffen. Wir wissen, dass wir eine Verantwortung für den Zusammenhalt in diesem Land tragen.“

Aus Ländern und Kommunen waren zuletzt zunehmend dramatische Warnungen vor einer Überlastung gekommen. Bis Ende August registrierte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mehr als 204.000 Erstanträge auf Asyl – ein Plus von 77 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Hinzu kommt, dass infolge des russischen Angriffskriegs mehr als eine Million Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland Schutz suchten, die keinen Asylantrag stellen müssen.