Greenpeace blockiert Frachter mit russischer Kohle an Bord FOTO: Daniel Bockwoldt Hamburg Greenpeace-Aktion gegen russische Kohle im Hamburger Hafen Von dpa | 04.03.2022, 19:17 Uhr | Update vor 1 Std.

Mit einer Aktion im Hamburger Hafen hat die Umweltschutzorganisation Greenpeace vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine gegen den Import russischer Kohle demonstriert. Aktivisten versahen den Kohlefrachter „Grand T“ am Freitagnachmittag mit dem Schriftzug „No coal no war“ (Keine Kohle, kein Krieg), wie Greenpeace mitteilte.