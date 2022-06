“Der Präsident war herausragend”, jubelte Christie am Dienstagmorgen auf der Today-Show über den nächtlichen Einsatz des Commanders-in-Chief. Auf “Morning Joe” bei MSNBC lobte er die tolle Koordination mit der Bundesregierung und Obama persönlich. CNN vertraute der schwergewichtige Gouverneur schließlich an, der Präsident habe ihm seine direkte Telefonnummer gegeben und gesagt, er könne sich jederzeit melden. “Und er meinte das so – absolut.” Er habe nicht einen Moment über die Wahlen gesprochen, sondern getan, was richtig sei für die Betroffenen.

Christie hatte bereits am Sonntag und Montag Gutes über Obama im Fernsehen zu sagen. Team Romney kratzt sich in der Bostoner Hauptzentrale den Kopf, was in den Verbündeten gefahren ist. Einen Tag – okay, zwei Tage – vielleicht noch, aber drei Tage – wirklich, muss das sein? Und dann auch noch am Mittwoch eine Tour durch die Katastrophengebiete mit dem Präsidenten.

Den Vogel schoss Christie dann in einem Interview mit dem republikanischen Haus- und Hofsender FOX ab, der sich erkundigte, ob Mitt Romney denn auch willkommen sei, mit ihm durch New Jersey zu reisen? “Ich habe weder eine Ahnung noch bin ich das kleinste bisschen darüber besorgt oder daran interessiert”, entgegnete Christie in der ihm eigenen Direktheit. “Ich habe hier in New Jersey einen Job zu erledigen, der viel wichtiger als Präsidentschafts-Politk ist.”

Autsch, das muss weh getan haben. Jedenfalls sieht es fast nach dem Versuch aus, die Kandidatur Romneys zu untergraben. Analysten spekulieren über das Motiv. Setzt er sich von dem Präsidentschafts-Kandidaten ab, weil er ihn auf der Verliererstraße sieht und für seinen Staat das Beste nach der Katastrophe herausholen will? Oder distanziert er sich von Romney, weil dieser sich abfällig über die nationale Katastrophenschutz-Behörde FEMA geäußert hatte, die nun tatkräftig hilft?

Unverkennbar hat Romney nach dem Wüten des Frankensturms ein Christie- und ein FEMA-Problem. Statt unkritisch über Romneys scheinheilige Benefiz-Veranstaltung mit einem Rennfahrer und einem Country-Barden in Ohio zu berichten, fragten die Reporter ein ums andere Mal, ob er die FEMA wirklich abschaffen wolle. Der Kandidat schwieg. Wie er es sich angewohnt hat, zu seinen Kehrtwenden, Verdrehungen und radikalen Positionen der Vergangenheit einfach nichts zu sagen.

Während Obama das nicht zum Thema machen kann, lassen die Medien den früheren Gouverneur in diesem Fall bisher nicht so einfach davonkommen. Hatte er doch in einer Debatte bei den republikanischen Vorwahlen explizit für die Abschaffung der FEMA geworben und die Privatisierung der Aufgaben empfohlen.