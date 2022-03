Segelschulschiff "Gorch Fock" FOTO: Axel Heimken Kiel „Gorch Fock“ nach Ausbildungstörn wieder im Heimathafen Kiel Von dpa | 25.03.2022, 05:26 Uhr | Update vor 11 Min.

Zurück in der Heimat: Das Schulschiff „Gorch Fock“ macht am Freitag wieder in Kiel fest. Die Bark hat ihre 171. Ausbildungsfahrt hinter sich. Dieser Törn hatte eine besondere Vorgeschichte.