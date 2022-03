Schweriner Dom FOTO: Jens Büttner Politik Glockenläuten für Frieden in der Ukraine Von dpa | 03.03.2022, 13:56 Uhr | Update vor 2 Std.

In vielen Orten Mecklenburg-Vorpommerns haben am Donnerstagmittag die Kirchenglocken länger geläutet als gewöhnlich, um damit zum Frieden für die Menschen in der Ukraine aufzurufen. Unter anderem in Rostock, Schwerin und Greifswald waren die Glocken für jeweils sieben Minuten zu hören. Jede Minute symbolisierte dabei einen Tag, den dieser Krieg bislang dauerte. Am 24. Februar hatten russische Truppen damit begonnen, völkerrechtswidrig in die Ukraine einzumarschieren und Städte aus der Luft anzugreifen.