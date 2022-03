Klimaprotest Fridays for Future FOTO: Christoph Schmidt Klimaschutz Globaler Klimastreik: Fridays for Future erwartet 20.000 Von dpa | 25.03.2022, 02:55 Uhr | Update vor 1 Std.

Am Freitag werden wieder Tausende Menschen auch in Hamburg auf die Straße gehen und sich für eine bessere Klimapolitik einsetzen. Das Thema hat mit Blick auf den Krieg in der Ukraine weitere Brisanz bekommen.