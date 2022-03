Klimastreik von Fridays for Future FOTO: Thomas Banneyer Demonstration Globaler Klimastreik: Fridays for Future-Aktionen auch in MV Von dpa | 25.03.2022, 21:39 Uhr | Update vor 58 Min.

Der zehnte globale Klimastreik hat am Freitag auch in Mecklenburg-Vorpommern Hunderte junge Menschen auf die Straßen gebracht. Unter dem Motto #PeopleNotProfit demonstrierten die Anhänger der Bewegung Fridays for Future (FFF) für eine rigorose Abkehr von fossilen Brennstoffen wie Kohle, Öl oder Gas und konsequenten Klimaschutz. Zu Aktionen hatten die Initiatoren unter anderem in Rostock, Schwerin, Greifswald, Stralsund, Neustrelitz, Waren und Bergen auf Rügen aufgerufen.