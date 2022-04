ARCHIV - Die Sonne scheint durch leichte Zirrus-Wolken hindurch. Foto: Markus Scholz/dpa/Symbolbild FOTO: Markus Scholz Ausbildung Backhaus: Klimawandel erfordert besseres Wassermanagement Von dpa | 28.04.2022, 13:10 Uhr | Update vor 53 Min.

Der Klimawandel erfordert nach Einschätzung von Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) ein weitreichendes Wassermanagement. So müssten Menschen und Güter nicht nur vor Hochwasser geschützt werden. „Auch das andere Extrem müssen wir im Blick haben. Niedrigwassersituationen verlangen von uns künftig ein viel stärker klimabezogenes Wassermengenmanagement“, sagte Backhaus am Donnerstag anlässlich einer Beratung des sogenannten Elbe-Rats in Schwerin.