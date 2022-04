Machtwechsel in Frankreich? Ampel-Koalitionäre warnen vor Wahlsieg Le Pens: Für die EU katastrophal Von Thomas Ludwig | 22.04.2022, 01:00 Uhr

Nie war die Chance der rechtsextremen Marine Le Pen auf das Präsidentenamt in Frankreich größer als bei der Stichwahl am Sonntag. Für Deutschland und die EU hätte ein Machtwechsel massive Folgen. Was die Ampel-Außenexperten Alexander Graf Lambsdorff, Anton Hofreiter und Nils Schmid fürchten.