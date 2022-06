Nach wochenlangem Streit über die Beteiligung von Medien und Öffentlichkeit hat das Oberlandesgericht (OLG) München den Beginn des NSU-Prozesses um knapp drei Wochen auf den 6. Mai verschoben. Die Journalistenplätze im Gerichtssaal müssten neu vergeben werden, teilte das Gericht am Montag mit. „Dies ist bis zum geplanten Hauptverhandlungsbeginn am 17. April 2013 zeitlich und organisatorisch nicht mehr möglich“, heißt es in dem OLG-Beschluss.

Grünen-Chef Cem Özdemir hat die Verschiebung des NSU-Prozesses als bedauerlich, aber notwendig bezeichnet. In einem Gespräch mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Dienstag) sagte er: „Die Verschiebung des NSU-Prozesses ist bedauerlich und für die Angehörigen leider eine zusätzliche Belastung. Sie dürfen jetzt auf eventuellen Mehrkosten nicht sitzen bleiben.“

Die Verschiebung sei aber offenbar notwendig, um ein faires, transparentes und nicht angreifbares Akkreditierungsverfahren der Medien zu ermöglichen.

„Hoffentlich ist mit dem Neustart auch gewährleistet, dass die Konzentration auf das politisch eigentliche Thema erfolgt, nämlich das unfassbare Versagen der Sicherheitsbehörden im Kampf gegen den Rechtsterrorismus.“

Die Verschiebung des NSU-Prozesses kann nach Ansicht der Grünen Zweifel etwa in der Türkei am deutschen Rechtsstaat zerstreuen. „Wenn die Verschiebung dazu beiträgt, dass es noch Vertrauen in den Rechtsstaat gibt, ist es positiv“, sagte Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt am Montag in Berlin.

Auch die SPD hat die Verschiebung als richtige Entscheidung begrüßt. „Wichtig ist, dass jetzt auch den ausländischen Medien ausreichend Plätze zur Verfügung gestellt werden“, sagte Generalsekretärin Andrea Nahles am Montag in Berlin. „Die türkischen und griechischen Medien haben ein berechtigtes Interesse, an dem Prozess teilzunehmen. Es ist ein gutes Signal, dass das Gericht jetzt darauf Rücksicht nimmt.“