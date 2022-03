Patrick Dahlemann FOTO: Jens Büttner Mecklenburg-vorpommern Gespräche zur Auflösung der Klimastiftung geplant Von dpa | 03.03.2022, 11:35 Uhr | Update vor 48 Min.

Die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern will sich mit dem Vorstand der umstrittenen Klimastiftung und den Spitzen der Landtagsfraktionen zu einem Gespräch über die Auflösung der Stiftung treffen. „Für die Landesregierung ist klar, dass ein Weg gefunden werden muss, um die Stiftung rechtskonform aufzulösen. Auch der Landtag hat diese Position eingenommen. Die Stiftung kann nach dem Angriff auf die Ukraine nicht fortbestehen“, sagte der Chef der Staatskanzlei, Patrick Dahlemann (SPD), am Donnerstag in Schwerin.