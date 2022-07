„Das konzeptionelle Vorgehen von Sterbehilfeorganisationen muss verhindert werden“, verlangte Brysch. Der Patientenschützer bezog sich auf den Fall des Braunschweiger Witwers Ulrich Koch, der seine querschnittsgelähmte Frau im Jahr 2005 in die Schweiz brachte, wo sie sich mit Unterstützung des Sterbehilfe-Vereins Dignitas getötet hat. An diesem Donnerstag entscheidet der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte an ihrem Fall, ob Deutschland seinen Bürgern in allen Lebenssituationen den Zugang zu tödlichen Medikamenten verbieten kann.