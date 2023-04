Stormy Daniels scheiterte mit einer alten Verleumdungsklage gegen Donald Trump. Foto: Markus Schreiber/AP/dpa up-down up-down Donald Trump feiert juristischen Sieg Klage abgewiesen: Stormy Daniels muss Trump 122.000 Dollar zahlen Von dpa | 05.04.2023, 11:25 Uhr

Die Pornodarstellerin Stormy Daniels steht momentan im Fokus des aktuellen Verfahrens gegen Donald Trump in New York. Eine andere Klage aus 2018 scheiterte nun vor einem Berufungsgericht in Los Angeles. Besonders bitter dürfte für Daniels die Höhe der Summe sein.