Georgien will EU-Aufnahme beantragen Von dpa | 02.03.2022, 20:34 Uhr

Georgien hatte nach dem Beginn der russischen Inasion in der Ukraine, der Regierung in Kiew die Unterstützung versichert. Nun orientiert sich Tiflis noch deutlicher in Richtung Europa.