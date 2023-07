Gentechnisch veränderte Lebensmittel könnten Verbraucher nach den Plänen der EU-Kommission in Zukunft häufiger begegnen - auch unbekannterweise. Symbolfoto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa up-down up-down Vorhaben der EU-Kommission Geplante Lockerung von Gentechnik-Regeln: Sinnvoll oder gefährlich für Verbraucher? Von dpa | 05.07.2023, 20:32 Uhr

Gentechnisch veränderte Lebensmittel – bei diesem Gedanken ist vielen Menschen in Deutschland unwohl. Nun hat die EU-Kommission vorgeschlagen, Regeln dazu zu lockern. Was Befürworter und Gegner der Methoden sagen und was auf Verbraucher zukommen könnte.