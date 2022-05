Bayboomer und Millenials: Eine Studie zeigt Differenzen auf, aber auch den Willen zur Zusammenarbeit. FOTO: imago images/Westend61 Neue Studie Generationenkonflikt: Das stört die Alten an den Jüngeren Von Torben Kessen | 04.05.2022, 14:02 Uhr

Nicht immer sind sich zwei Generationen in ihren Ansichten einig. Eine neue Studie zeigt jetzt, was den Babyboomern an den Millenials stört.